Gemeinsam mit Studenten der Hochschule der Polizei kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Morbach am Samstagnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr an der B 327 in Höhe der Zufahrt „Zolleiche“ den Verkehr. Ein Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Erkennen von drogen- und alkoholbeeinflussten Fahrern.