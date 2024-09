Plus Idar-Oberstein

Körperschmuck: Künstler in der Messe Idar-Oberstein zu Gast

Tattoos – Körperschmuck und definitiv Geschmackssache. Manche mögen es plakativ und schrill, andere fein und künstlerisch. Und Tattoos machen Mode: Schattierungen und dicke Linien waren lange in, der Trend geht aber immer mehr in Richtung „Soft Lines“ und filigrane Tattoos. Einen vielfältigen Überblick für alle Geschmäcker und Altersgruppen bietet die elfte Tattoo-Convention am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, in der Messe. Öffnungszeiten sind am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Tickets kosten 12 Euro (Kinder und Schwerbehinderte frei).