Bad Kreuznach/Oberhambach

Für die Elfjährige war es ein fürchterliches Schockerlebnis: Als sie am 20. Oktober vorigen Jahres nach dem Besuch des Erlebnisbades Pyramide im Hambachtal nackt in der Umkleidekabine saß, tauchte plötzlich von unten eine Hand auf, die ihr zwischen die Beine fasste. Weil sie panische Angst hatte, wartete sie, bis alles vorbei war, ehe sie zu schreien begann. Ihre Mutter fand sie verstört und weinend in der Kabine. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein 52-Jähriger für diese Tat und zwei weitere Vorfälle am 26. Oktober und 1. Januar in dem Bad verantwortlich ist. Er ist wegen ähnlicher Delikte erheblich vorbestraft und stand zur fraglichen Zeit unter Führungsaufsicht.