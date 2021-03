Keine Abifahrt, kein Abistreich, kein Abi-ball – ähnlich wie im vergangenen Jahr, so musste auch der diesjährige Abiturjahrgang der IGS Herrstein/Rhaunen Corona-bedingt große Abstriche vor und nach der Allgemeinen Hochschulreife machen. Dem Erfolg in den Prüfungsleistungen tat dies allerdings keinen Abbruch: Der dritte IGS-Abijahrgang ist der bis dato beste, und alle 28 zu den mündlichen Prüfungen angetretenen Schüler haben ihr Abitur in der Tasche.