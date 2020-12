Idar-Oberstein

Große, helle Räume, ein weitläufiges Außengelände mit vielen Spielmöglichkeiten unter freiem Himmel, es gibt Entdecker-, Forscher- und Theaterzimmer und natürlich eine Grillstelle für Feste mit den Eltern – die Kita Nahbollenbach hat das Zeug zur Vorzeigeeinrichtung. Sogar ein Klavier gibt es seit Neustem. Und die frühere Schulturnhalle steht für Aktivitäten bei schlechtem Wetter bereit – kein Vergleich zu Einrichtungen in Großstädten wie Berlin, wo die Kinder unter beengten Verhältnissen betreut werden müssen. Und so war die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, sehr angetan bei ihrem Besuch in der Kita im Rahmen ihrer aktuellen Sommertour.