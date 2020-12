Idar-Oberstein

Das Klinikum Idar-Oberstein hat in den vergangenen Wochen viele Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise umgesetzt. Die gute Nachricht vorweg: Das Klinikum Idar-Oberstein und auch die Fachklinik Baumholder versorgen weiterhin alle medizinischen Notfälle und Geburten entsprechend dem Versorgungsauftrag als Schwerpunktversorger in der Region Obere Nahe. Innerhalb des Klinikbetriebes hat es jedoch viele strukturelle und organisatorische Veränderungen gegeben, um unter infektionshygienischen Gesichtspunkten eine saubere und vor allem sichere Trennung in der stationären Versorgung von Covid-19-Patienten, Corona-Verdachtsfällen und daneben den „normalen“ Notfallpatienten zu gewährleisten.