Idar-Oberstein

Nach mehrjähriger Planung und 16 Monaten Bauzeit war es Ende November so weit: Die neue anästhesiologische Intensivstation am Klinikum Idar-Oberstein wurde fertiggestellt und nahm ihren Betrieb in den Räumen der ehemaligen Kinderstation E5 auf. Diese war zuvor auf die Station 25 verlegt worden. Eine Förderung des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz in Höhe von rund 3,1 Millionen Euro ermöglichte die insgesamt 3,6 Millionen Euro teure Maßnahme.