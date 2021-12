Klinikum Idar-Oberstein: Der kleine Mares ist das 600. Baby des Jahres

Im Klinikum Idar-Oberstein kam kurz vor Weihnachten am 21. Dezember das 600. Baby des Jahres zur Welt. Kurz darauf an den Feiertagen erblickten zwei weitere kleine Weihnachtswunder das Licht der Welt.

Als 600. Baby in 2021 im Klinikum Idar-Oberstein wurde der kleine Mares Kraft geboren. Mit 2920 Gramm und 50 cm erfreute er um 22.44 Uhr seine frisch gebackenen Eltern Anna-Madeline Zojcev und Alexander Kraft. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wurde, passend im Sinne von Weihnachten, jeweils ein Baby auf der Geburtsstation zur Welt gebracht. Am 26. Dezember um 11.04 Uhr kam Ianis-Stefan Plesca mit stolzen 4070 Gramm und 55 Zentimeter zur Welt. Verwaltungsdirektor Hendrik Weinz freut sich mit den Familien: „Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr so viele Babys in der Idar-Obersteiner Geburtshilfe zur Welt kamen und hoffen, dass im nächsten Jahr wieder mindestens genauso viele Kinder geboren werden.“