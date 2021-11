Noch ist die Corona-Lage beherrschbar in den beiden Kliniken im Landkreis Birkenfeld. Aber der Idar-Obersteiner Verwaltungsdirektor Hendrik Weinz ist dennoch in hohem Maß beunruhigt angesichts steigender Infektionszahlen auch im Kreis Birkenfeld. Zwar musste Ende der Woche nur ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation behandelt und auch beatmet werden. Dennoch ist die Lage angespannt: Denn alle 14 Intensivbetten in Göttschied sind derzeit belegt.