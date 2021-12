Als „schmerzhaften, aber erforderlichen Schritt“ bezeichnete Hendrik Weinz, Verwaltungsdirektor des Klinikums Idar-Oberstein, in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Herrstein-Rhaunen am Donnerstagabend im Sportleistungszentrum Niederwörresbach die von mehreren Seiten kritisierte Verlegung der Akutgeriatrie von Baumholder in die Schmuckstadt.