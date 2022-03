Zum „Tag des Waldes“ hatte das Forstamt Birkenfeld am Samstag und am Sonntag Wanderungen durch den Schönenwald in Birkenfeld organisiert. Forstamtsleiter Claus-Andreas Lessander begrüßte jeweils rund 20 Interessierte auf dem Parkplatz an der Tierklinik, von wo aus eine rund fünf Kilometer lange Wanderung unternommen wurde, die sich aufgrund der vielen Erläuterungen und Gespräche zeitlich jeweils auf gut zweieinhalb Stunden ausdehnte.