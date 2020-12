VG Herrstein-Rhaunen

Nach knapp zweieinhalb Jahren wird der Klimaschutzmanager Christoph Benkendorff die VG Herrstein-Rhaunen zum 31. März verlassen. Künftig wird Benkendorff neben der neuen Klimaschutzmanagerin Inga Klawitter das Klimaschutzteam in der VG Birkenfeld bilden. „Ich wäre gern in Rhaunen geblieben“, betont Benkendorff, „allerdings war für mich die Personalsituation in der neuen VG Herrstein-Rhaunen letztlich ausschlaggebend und hat mich zu einem Wechsel bewogen.“