Klimaschutzkonzept für Idar-Oberstein: Bürger können mitreden

Der Entwurf des Klimaschutzkonzepts für die Stadt Idar-Oberstein wird am Donnerstag, 29. April, der Öffentlichkeit vorgestellt. Bei der Erstellung sowie der späteren Umsetzung des Konzepts ist die Bürgerbeteiligung von entscheidender Bedeutung. Daher sind wieder alle Interessierten herzlich eingeladen, sich vor der endgültigen Beschlussfassung in den städtischen Gremien mit ihren Anregungen, Ideen und Vorschlägen in den Prozess einzubringen. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen ist allerdings wahrscheinlich keine Präsenzveranstaltung möglich. Es ist jedoch geplant, dass NaheTV die Veranstaltung ab 18 Uhr per Videostream überträgt und die Bürger sich daran telefonisch oder per Chat beteiligen können.