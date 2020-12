Die Corona-Krise hat auch Kinder und Jugendliche schwer getroffen. Statt Spiel, Spaß und Abenteuer mussten sie sich an Abstandsregelungen und Hygienekonzepte gewöhnen. Doch während viele Ferienspiele bereits frühzeitig abgesagt wurden, veranstaltet Landesforsten auch in diesem Jahr unter dem Motto „Waldferien für Kids“ sein Sommerferienprogramm in 27 rheinland-pfälzischen Forstämtern. Seit vergangener Woche läuft die Aktion des Forstamtes Birkenfeld: An fünf Terminen – mit jeweils maximal zwölf Teilnehmern im Alter von 8 bis 14 Jahren – werden erstmals ein Schnupperkurs im Bogenschießen und Waldtouren in Hattgenstein angeboten.