Baumholder

Sie sind Zeichen von Hoffnung und Verbundenheit in einer schwierigen Zeit: Rund 40 bemalte Steine wurden am Dienstagnachmittag von Deutschen und Amerikanern gemeinsam vor dem großen braunen Schild am Haupteingang zur US-Militärbasis abgelegt. Die kleinen Kunstwerke formen gemeinsam eine bunte Schlange, die „Snake of Hope“ (zu Deutsch: „Schlange der Hoffnung“), die den besonderen Zusammenhalt beider Nationen in Baumholder und der nähren Umgebung während der Corona-Pandemie zum Ausdruck bringen soll. Gespendet wurden die Steine von Verbandsgemeindebürgermeister Bernd Alsfasser.