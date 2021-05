Kleine Dörfer kämpfen um ihre Wahllokale: Zusammenlegung von Stimmbezirken bei der Bundestagswahl sorgt für Ärger

Bei der Bundestagswahl am 26. September sollen auch im Wahlkreis 201 (Birkenfeld-Bad Kreuznach) in vielen kleineren Dörfern die Wahllokale geschlossen bleiben. Somit müssten Bürger, sofern sie nicht vorher per Briefwahl abgestimmt haben, am Wahlsonntag in einen nahe gelegenen größeren Ort fahren, um dort ihren Stimmzettel in die Urne zu werfen. Landeswahlleiter Marcel Hürter hat vor dem Hintergrund einer gesetzlichen Neuordnung und wachsenden Briefwahlanteilen die Zusammenlegung von Wahlbezirken angeordnet.