Plus Idar-Oberstein

Kleiderkammer der Diakonie zieht an: Idar-Obersteiner Team verteilt jährlich 30.000 Kleidungsstücke

i Christina Schneider (rechts) und Kerstin Stenzhorn nehmen und geben nicht nur Kleidung für das Diakonische Werk weiter – mindestens ein Lächeln gibt es noch dazu. Foto: Ilona Schlegel/Ilona Schlgel

In der Kleiderkammer der Diakonie in Idar-Oberstein können sich bedürftige Menschen einkleiden. Die Einrichtung nimmt gerne Spenden neuwertiger Kleidungsstücke an.