Kreis Birkenfeld

Länger als so manche Sitzung in seiner 34-jährigen Ära als Schriftführer des Kreistags dauerte die Verabschiedung von Klaus Juchem in den Ruhestand. Das Lob und die Geschenke, mit denen Landrat Matthias Schneider und die Vertreter der Fraktionen den Kreisoberinspektor würdigten, sprechen für dessen Leistungen.