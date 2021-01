Kreis Birkenfeld

Vor allem aufgrund der Sperrung der L 164 am Erbeskopf hatte es am vorigen Wochenende ein deutlich erhöhtes Besucheraufkommen im Umfeld des Idarkopfs bei Stipshausen oder in in den Ortslagen Allenbach (VG Herrstein-Rhaunen) und Hattgenstein (VG Birkenfeld) gegeben. Weil es weiter winterlich bleibt und auf den Höhenzügen Schnee satt liegt, rechnet die Polizei am Samstag und Sonntag erneut mit einem großen Andrang auf die Wintergebiete im Hunsrück.