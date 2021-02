Kitas in der VG Baumholder: SPD fordert Sonderumlage

Das Thema Kitafinanzierung zieht weiter seine Kreise: Nachdem die SPD-Fraktion in der jüngsten VG-Ratssitzung Informationen vorgebracht hatte, nach denen die bisherige Praxis, die Kitas in Trägerschaft der VG über die VG-Umlage zu finanzieren, rechtswidrig ist, lässt sie nun einen Antrag folgen: Sie fordert VG-Chef Bernd Alsfasser dazu auf, schnellstmöglich eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses einzuberufen. Darin soll über die Erhebung einer Sonderumlage für die Gemeinden, die von den Kitas Rückweiler, Ruschberg und Berschweiler (teilweise oder ganz in Trägerschaft der VG) profitieren, und die Senkung der allgemeinen VG-Umlage diskutiert werden.