Kitafinanzierung in der VG Baumholder: Von Gewinnern und Verlierern

Das Kitafinanzierungssystem in der VG Baumholder soll gerechter werden. Nachdem die SPD-Fraktion in einer denkwürdigen Ratssitzung Fakten auf den Tisch gebracht hatte, die nahelegten, dass das bisherige Prozedere rechtswidrig war – die Kosten für die Kitas in VG-Trägerschaft (Ruschberg, Rückweiler, Berschweiler) wurden über die allgemeine Umlage auf alle Gemeinden verteilt –, wird nun nach einem neuen Konzept gesucht. Die Unterhaltung der Kitas muss künftig von jenen Gemeinden sichergestellt werden, die auch einen Nutzen von der Einrichtung haben. Fest steht schon jetzt, dass die finanzielle Mehrbelastung für einige Dörfer massiv sein wird. Andere wiederum stehen hinterher sogar besser da. Die NZ hat nachgefragt.