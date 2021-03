Kitafinanzierung in der VG Baumholder: Für einige Gemeinden wird es deutlich teurer

Wie sollen die Kitas, die sich ganz oder teilweise in der Trägerschaft der Verbandsgemeinde befinden, künftig finanziert werden? Diese Frage stand im Zentrum der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwochabend in der Dr.-Darge-Halle in Berschweiler. Bislang wurden die Kosten über die VG-Umlage von allen Kommunen gemeinsam getragen. Doch die SPD-Fraktion hatte kürzlich Informationen vorgelegt, nach denen dieses System rechtswidrig ist, weil dadurch jene Gemeinden benachteiligt werden, die keinen Nutzen von den VG-Kitas haben. Der Gemeinde- und Städtebund hat diese Auffassung mittlerweile bestätigt. Kämmerer Matthias Bachmann stellte in der Sitzung verschiedene Möglichkeiten vor, wie es künftig laufen könne – mit den Varianten zeigten sich längst nicht alle Anwesenden zufrieden.