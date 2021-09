Die neue „Landesverordnung zu Absonderung von mit dem Coronavirus infizierten oder krankheitsverdächtigen Personen und deren Haushaltsangehörigen und Kontaktpersonen“, die am Sonntag veröffentlicht wurde, regelt das Vorgehen bei positiven Fällen in Kitas neu – und nimmt dabei Eltern mehr in die Verantwortung.