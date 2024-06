Plus Ruschberg

Kita-Debatte in Ruschberg: Wem gehört nun der Spielplatz?

i Ratsmitglieder und Eltern um Sebastian Simon haben Ende April Spielgeräte auf dem Spielplatz am Kindergarten gesäubert und erneuert. Foto: Alfred Heu

In seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl hat sich der Gemeinderat in Ruschberg erneut mit dem Kindergarten der Gemeinde und der jüngsten Entscheidung im VG-Rat befasst. Eingangs berichtete der Zweite Beigeordnete Franz-Ulrich Werle über die Stellungsnahme der Ortsgemeinde, die er in Baumholder verlesen hatte, und die anschließende Diskussion.