Kita wird oberhalb des Bolzplatzes gebaut: Gemeinderat fasst Beschluss bei zwei Gegenstimmen

Der neue Kindergarten soll an der Straße „In der Au“ oberhalb des Bolzplatzes gebaut werden. Die Fläche gehört Wilhelm Specovius, dem im Tauschgeschäft ein Bauplatz angeboten wird, informierte Ortsbürgermeister Jürgen Saar in der Gemeinderatssitzung vor wenigen Tagen. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung entschied sich der Rat für diese Variante und bei einer weiteren Abstimmung – auch wieder mit zwei Gegenstimmen bei diesmal zwei Enthaltungen – für die Änderung des Bebauungsplans auf diesem Areal. Wenn das Änderungsverfahren beendet ist, „können wird anfangen, den Kindergarten zu bauen“, erklärte Saar. Das könnte in einem halben Jahr sein, schätzt er.