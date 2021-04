Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 17:32 Uhr

Hoppstädten-Weiersbach

Kita Neubrücke: 77 Personen wurden am Montag auf Corona getestet

Nach Bekanntwerden des Corona-Verdachts bei einer Erzieherin der Kita am Campus in Neubrücke – deren Ehemann hatte sich nachweislich mit der britischen Variante des Virus infiziert – hat die mobile Fieberambulanz des Kreises am Montag dort im Inneren des Gebäudes eine Teststation eingerichtet. Insgesamt wurde bei 77 Kindern, Erziehern und Reinigungskräften ein Abstrich vorgenommen. Die ersten Ergebnisse werden voraussichtlich bis Dienstagnachmittag vorliegen, hieß es am Montag.