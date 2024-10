Plus Idar-Oberstein

Kita am Markt: Kein Geld in Aussicht

i Die Kita in der früheren Marktschule in Idar bietet viel Platz und Spielmöglichkeiten. Der Träger hat unterdessen mit finanziellen Sorgen zu kämpfen. Ein Landeszuschuss fließt nicht wie erwartet. Foto: Vera Müller

Ein Generationenprojekt mit viel Herz: Es könnte alles so schön sein. Endlich ist wieder Leben in der früheren Marktschule: Die neue Kita Am Markt hat mit 43 Kindern (sukzessive werden es 75 Plätze) unter Regie der Vekio (Verband evangelischer Kindertageseinrichtungen) vor wenigen Wochen die Arbeit aufgenommen. Unter dem Namen „WLaM – Wohnen und Leben am Markt“ wird zudem Seniorenwohnen und -pflege in der Marktschule angeboten.