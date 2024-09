Plus Idar-Oberstein Kita Am Markt: Idars neue Herzlichkeit Von Vera Müller i Leiterin Bärbel Gosert im Turn- und Spielzimmer: Der Umzug ist zwar geschafft, aber es gibt immer noch jede Menge zu tun. Fotos: Vera Müller Foto: Vera Müller Es wird gespielt, getobt, gebastelt, gelacht, gefrühstückt. In einem anderen Zimmer haben drei kleine Mädchen eine Arztpraxis samt Wartebereich gestaltet: Es wird Doktor gespielt. Tim hat sich die Stirn gestoßen, sofort eilt eine Mitarbeiterin mit einem Kühlpad herbei, sodass die Tränen ganz schnell trocknen. So soll das sein. Lesezeit: 3 Minuten

Nun ist endlich wieder Leben in der früheren Marktschule: Die neue Kita Am Markt hat mit 43 Kindern (sukzessive werden es 75 Plätze) unter Regie der Vekio (Verband Evangelischer Kindertageseinrichtungen) die Arbeit aufgenommen. Das in Rheinland-Pfalz einzigartige Generationenprojekt nimmt Form an: Unter dem Namen „WLaM – Wohnen und Leben am Markt“ ...