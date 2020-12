Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 16:13 Uhr

Abentheuer

Kita Abentheuer bleibt geschlossen: Positiver Corona-Test bei Erzieherin

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Eine Erzieherin, die Kontakt zu einem Corona-Infizierten in ihrem privaten Umfeld hatte, wurde ebenfalls positiv auf das Virus getestet. Das hat VG-Bürgermeister Bernhard Alscher am Mittwoch mitgeteilt. Die VG ist Trägerin der Einrichtung, die bereits am Montag vorsorglich geschlossen wurde.