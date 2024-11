Plus Kirschweiler Kirschweiler Gemeindevorstand ist komplett: Beigeordnete machen weiter Von Stefan Conradt i Michaela Herrmann (rechts) als Erste und Birgit Weinz als weitere Beigeordnete wurden vom Ortsgemeinderat Kirschweiler in den Gemeindevorstand gewählt. Darüber freut sich Ortsbürgermeister Christoph Benkendorff. Foto: Hosser Fünf Sitzungen brauchte es in Kirschweiler, um einen Gemeindevorstand zu finden. Michaela Herrmann und Birgit Weinz wurden als Beigeordnete gewählt. Diesmal jedoch in getauschten Rollen. Lesezeit: 2 Minuten

141 Tage nach der Kommunalwahl mit der überraschenden Urwahl von Christoph Benkendorff als Ortsbürgermeister ist der Gemeindevorstand in Kirschweiler endlich komplett. Am vergangenen Montag wurden in einer gut besuchten Gemeinderatssitzung – es war bereits die fünfte seit der Kommunalwahl - Michaela Herrmann als Erste und Birgit Weinz als weitere Beigeordnete ...