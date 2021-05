Bad Kreuznach

Kirner steht vor Gericht: Inhaber eines Barber-Shops mit dem Messer bedroht

Ein Kirner, der den Inhaber eines Barber-Shops in Idar-Oberstein mit einem Messer bedroht haben soll, muss sich ab 20. Mai vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-jährigen, einschlägig vorbestraften und derzeit in der JVA Rohrbach inhaftierten Angeklagten versuchte schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und einer tätlichen Beleidigung vor.