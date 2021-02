Trübster Januar seit Aufzeichnungsbeginn und viel zu kalt – das Grauen trägt einen Namen: Januar 2021. Denn so sonnenlos wie bisher verlief noch kein Jahresstart-Monat. So beschweren sich die Wetterfrösche über das Wetter. Die Bierbrauer können noch einen draufsetzen: Schwächster Umsatzmonat seit vielen Jahren. Betroffen ist auch die Kirner Brauerei. Rund 50 Prozent weniger Bier wurde verkauft im Vergleich zum Vorjahr, in dem immerhin noch Fasching gefeiert werden konnte.