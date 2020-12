Kirn

Am Freitag wird es spannend in Kirn: Kann die amerikanische Fliegerbombe, die im Schlamm des Naheufers direkt an der Bahndammmauer gefunden wurde, überhaupt entschärft werden? Seit dem Fund durch Kanufahrer am Mittwochmittag laufen die Vorbereitungen dazu auf Hochtouren.