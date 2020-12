Rückweiler

Die Sanierungsarbeiten an der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Rückweiler haben vor wenigen Wochen begonnen (die NZ berichtete). Vor Kurzem wurden der Turm und das Dach des Gotteshauses fachmännisch auf Schäden inspiziert. Zwei Arbeiter untersuchten in luftiger Höhe die Außenverkleidung des historischen Gebäudes auf Makel. Dabei kam ein Spezialkran zum Einsatz, der das Duo in einem Korb in schätzungsweise 50 Meter Höhe beförderte.