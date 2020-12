Baumholder

Was lange Zeit unvorstellbar war, wurde im Februar 1820 in Baumholder Realität: Reformierte und Lutheraner überbrückten dogmatische Gegensätze und schlossen sich in einer Kirchenunion zusammen. Seither feiern die Protestanten in der Westrichstadt ihre Gottesdienste gemeinsam. Mit einem Konzert und einer Gedenkveranstaltung wurde am Wochenende an das historische Ereignis erinnert.