Bundenbach

Kirchenfenster in Bundenbach mit Steinen beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Dass an der Kirche St. Nikolaus in Bundebach ein Facettenfenster nicht unerheblich beschädigt wurde, ist der Polizeiinspektion Idar-Oberstein am Donnerstag mitgeteilt worden.