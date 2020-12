Birkenfeld

Auf den ersten Blick wirkt das Bild verstörend. Wo Sonntag für Sonntag viele Gemeindemitglieder die Bänke der Pfarrkirche St. Jakobus in Birkenfeld füllen, schaut Pfarrer Christoph Eckert vom Altar aus in ein leeres Kirchenschiff. Nur die Organistin, die Küsterin und ein Lektor dürfen in Zeiten der Corona-Pandemie und der vom Land verhängten Kontaktspeere gemäß der Richtlinien des zuständigen Bistums Trier an der heiligen Messe teilnehmen.