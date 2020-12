Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 11:09 Uhr

Idar-Oberstein

Kinderwagen in „Reichelsdell“ gestohlen

Ein schwarz-blauer Kinderwagen wurde am Donnerstag gegen 23 Uhr in der Straße „Reichelsdell“ in Idar gestohlen, meldet die Polizei. Der Wagen war vor einem Hauseingang abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro.