Kinderporno-Prozess: Ex-Lehrer aus Idar-Oberstein legt Geständnis ab

Bad Kreuznach/Idar-Oberstein

Der Fall schlug im Sommer 2017 Wellen: Im Schlafzimmer eines Lehrers, der in einer Idar-Obersteiner Schule unterrichtete, wurden 89 kinderpornografische Fotodrucke gefunden – alle von Mädchen, die weitaus meisten von ihnen waren unter 14 Jahre alt. Nach zwei Verhandlungen vor dem Amtsgericht Idar-Oberstein (nach der ersten hatte die Verteidigung einen Befangenheitsantrag gegen Strafrichter Schneider gestellt) mit Geldstrafen für den Angeklagten wurde der Fall am Donnerstag vor dem Landgericht Bad Kreuznach ein weiteres Mal aufgerollt: Die Staatsanwaltschaft hatte gegen das zweite Urteil des Amtsgericht Idar-Oberstein Berufung eingelegt. Auch die Verteidigung wollte zunächst eine Revision, schloss sich dann aber der Staatsanwaltschaft an und ging ebenfalls – natürlich aus einer anderen Perspektive – in Berufung.