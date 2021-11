Damals war es ein innovativer Schritt: Im April 2020 wurde unter der Regie der vier städtischen Kinderärzte Tanja Dummer, Ibrahim Ghanayem, Stephanie Rieger und Rolf Schütt die erste Kinderinfektambulanz in Rheinland-Pfalz in den Räumen der Kreisvolkshochschule in der Vollmersbachstraße 50 in Idar-Oberstein eröffnet. Das Angebot gibt es nun seit einiger Zeit nicht mehr: Andere Sachzwänge sind entstanden.