Kindergartentransporter ist in die Jahre gekommen: Hoppstädten-Weiersbach schafft neuen Gittibus an

Mehr als 300.000 Kilometer hat Brigitte Gutensohn mit verschiedenen Kindergartenbussen unfallfrei zurückgelegt. Doch das aktuelle Modell, ein Fiat Ducato, ist in die Jahre gekommen. Deswegen soll nun ein neues Fahrzeug angeschafft werden.

Der Bus ist eine freiwillige Dienstleistung der Ortsgemeinde, um Kindergartenkinder in der Ortsgemeinde abzuholen. 300.000 Kilometer legte Fahrerin Briggite Gutensohn bereits bei dieser Aufgabe zurück. Auch in Sachen Sparkassenautomat gibt es nach der Sprengung Neuigkeiten.

Brigitte Gutensohn fährt seit dem 1. September 1990 den nach ihr benannten Gittibus der Gemeinde Hoppstädten-Weiersbach. Der Bus ist eine freiwillige Dienstleistung der Ortsgemeinde, um Kindergartenkinder an mehreren Einstiegstellen in der Ortsgemeinde abzuholen und zur Kita nach Neubrücke zu fahren. Mittags werden die Kinder wieder abgeholt und an den Einstiegstellen ...