Idar-Oberstein

Kinder infiziert: Zwei Idar-Obersteiner Kitas ganz oder teilweise geschlossen

Die evangelische Kindertagesstätte Pusteblume in der Idar-Obersteiner Wüstenfeldstraße ist seit Dienstag geschlossen: Ein Kind war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt ordnete die Schließung der Einrichtung, die aktuell von 55 Kindern besucht wird, an und steht mit den betroffenen Familien in Verbindung. Die Kinder und die zwölf pädagogischen Mitarbeiter befinden sich bis einschließlich Freitag in Quarantäne. Weitere Infos sollen folgen, heißt es vonseiten des Trägers.