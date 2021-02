Kempfeld

Ein außergewöhnliches und turbulentes Jahr 2020 neigte sich auch in Kempfeld dem Ende entgegen. Die Erste Beigeordnete Heidrun Arend hat einen Rückblick gewagt. Ihr bleiben nicht nur ausgefallene oder abgesagte Veranstaltungen und Projekte in Erinnerung, sondern auch sehr gelungene Aktionen – so etwa die Spürnaseanaktion, die noch vor dem zweiten Lockdown über die Bühne gehen konnte.