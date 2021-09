Niederhambach

Kind bei Unfall leicht verletzt – Autofahrer gesucht

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 13.30 Uhr in der Ortslage Niederhambach wurde ein Kind leicht verletzt. Laut Polizei hatte ein 38-jähriger Autofahrer aus Richtung Böschweiler kommend in Fahrtrichtung B 41 in Höhe des Anwesens Hauptstraße 17 aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und einer Hauswand kollidierte.