VG Herrstein-Rhaunen

Für die 750 Schüler der Magister-Laukhard-IGS Herrstein-Rhaunen ist mit der vorläufigen Schließung ihrer Schule am 16. März ein ganz neues Lernzeitalter hereingebrochen. Gepaukt wird seitdem nur noch zu Hause in den eigenen vier Wänden – ohne Lehrer vorn am Pult. Ein erstes Fazit von Schulleiterin Antje Petri-Burger fällt positiv aus. „Das klappt sehr gut“, sagt sie.