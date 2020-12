Idar-Oberstein

Kevin Quint, vielen inzwischen besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Kevin Q“, ist bereits seit vielen Jahren im Musikgeschäft tätig, und das auf mehreren Ebenen. In erster Linie ist er selbst Rapper und Produzent und schreibt als Songwriter Texte für andere Musiker. Darüber hinaus hat er mit seinem Team in den vergangenen Jahren auch immer wieder unterschiedliche Events veranstaltet, wie etwa das Summer-Fade-Out-Festival in Idar-Oberstein und am Bostalsee.