Idar-Oberstein

Die Erfolgsgeschichte bei Kentix geht weiter: Das Start-up-Unternehmen mit Sitz im Idar-Obersteiner Gewerbepark Nahetal, das auf Smart-Building-Security-Lösungen spezialisiert ist, hat zu Beginn der Corona-Krise innerhalb kürzester Zeit einen auf Thermalbildtechnik basierenden Fieberscanner entwickelt, der sich als wahrer Renner erweist: Seit ein paar Tagen rollen in der Carl-Benz-Straße die Bagger. Hier entsteht eine Fabrikationshalle, in der der „SmartXcan“ im großen Stil produziert werden soll. In inselbasierter Fertigungsweise soll die Halle bereits im Frühjahr 2021 fertig sein. Dann werden dort bis zu 25 neue Arbeitsplätze entstehen.