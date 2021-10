Eine folgenschwere Gefahr für Menschen, die in oder an der Schwelle zur Armut leben, ist der Verlust der Wohnung. „Ein Wohnungsverlust bedeutet immer den Wegfall sozialer Netze und ein Zurück auf Anfang“, sagt Myriam Schröer, Mitarbeiterin im Sozialdienst der Wohnungslosenhilfe der Stiftung Kreuznacher Diakonie in Idar-Oberstein, anlässlich des Tages der Armut.