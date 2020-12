Birkenfeld

An dieser 2006 eingeführten Regelung wird vorerst nun doch nicht gerüttelt, obwohl sich genau das etliche Anwohner gewünscht hätten und diese Option – wie in der NZ berichtet wurde – Anfang des Monats bei einem Treffen des Bauausschusses zumindest in Erwägung gezogen wurde. Der obere Teil von „Auf Ellenborn“ in Birkenfeld bleibt in beide Richtungen befahrbar und wird nicht in eine Einbahnstraße zurückverwandelt, wie es bis vor 14 Jahren der Fall war.