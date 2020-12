Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 07:13 Uhr

Kreis Birkenfeld Keine neuen positiven Corona-Tests – Nur noch 17 Bürger erkrankt Es bleibt dabei: 87 beträgt nach wie vor die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis Birkenfeld. Am Dienstag kam kein neuer Fall hinzu.

Als genesen gelten 70 Menschen. Somit sind im Kreis Birkenfeld aktuell nur noch 17 Personen erkrankt. Stabil ist auch die Corona-Lage in den Krankenhäusern im Landkreis. Im Klinikum Idar-Oberstein liegen zwei Covid-19-Patienten auf Isolierstation. Im Krankenhaus Birkenfeld gibt es drei Verdachtsfälle (zwei auf Isolier-, eine auf Intensivstation ohne Beatmung). Darüber hinaus wird ein Patient aus dem Kreis Birkenfeld in der Universitätsklinik Homburg intensivmedizinisch versorgt. Derzeit stehen 50 Kreiseinwohner unter häuslicher Quarantäne. Die mobile Fieberambulanz hat bisher 1177 Abstriche genommen, davon 25 am Dienstag. 64 Befunde fehlen noch.